Участники проекта “Дорогами Победы” побывали на местах сражений Великой Отечественной войны

“Дорогами Победы” прошлись школьники, студенты, блогеры и волонтеры Кабардино-Балкарии. Все они – участники одноименного молодежного патриотического проекта, победителя конкурса Фонда президентских грантов. Молодые люди посетили места боевых действий во время Великой Отечественной в Приэльбрусье. Останки бойцов на Эльбрусе находят уже не одно десятилетие. Ожесточенные бои летом 42-го вошли в отечественную историю, как “Заоблачный фронт”. Поисковики до сих пор встречают здесь огромное число артефактов… Участники молодежного патриотического проекта “Дорогами Победы” смогли убедиться в этом лично. Большой молодежный патриотический проект “Дорогами Победы” собрал школьников, студентов, блогеров и волонтеров. Реализует его клуб Русского географического общества “Альтаир”, который выиграл на эти цели президентский грант. За время маршрута участники увидели блиндажи, построенные егерями дивизии “Эдельвейс”, посетили мемориалы памяти на Эльбрусе, пообщались с мастером спорта СССР по альпинизму Владимиром Белиловским, а также смогли увидеть озеро Донгуз-Орун. Организаторы говорят, главное – хотели рассказать юношам и девушкам о важных исторических событиях, которые происходили в горах Кабардино-Балкарии 80 лет назад. А еще молодые люди узнали много нового и интересного о Баксанском ущелье. “Дорогами Победы” – это не только экскурсии по местам боевой славы. В рамках проекта организаторы разработают военно-исторический высокогорный туристический маршрут “По следам Заоблачного фронта”. После его рекомендуют профильному региональному министерству для включения в реестр. Это значит, что о событиях, связанных с самыми высокогорными сражениями Второй мировой войны узнает еще больше туристов.