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Участники движения детей и молодежи «Движение первых» поздравили сотрудников МВД по КБР с праздником

Участники движения детей и молодежи «Движение первых» поздравили сотрудников МВД по КБР с праздником

31.12.2022 | 14:49
Ребята поздравили полицейских с наступающим Новым годом и подарили поделки, открытки и торт, сделанные своими руками, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В преддверии Нового года сотрудников МВД по Кабардино-Балкарской Республике, заступивших на суточное дежурство, пришли поздравить представители Регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» КБР. Мероприятие проводится в рамках акции «Российский детский Дед Мороз». Во время мероприятия сотрудники дежурной части МВД по КБР ознакомили ребят с анкетами своей работы. Дети поздравили полицейских с наступающим Новым годом и подарили поделки, открытки и торт, сделанные своими руками. Участник движения Марат Машезов подготовил концертную программу и исполнил для сотрудников полиции несколько песен. Председатель движения Аслан Шипшев выразил слова благодарности в адрес сотрудников ведомства за активную работу с подрастающим поколением. А.Шипшев поздравил полицейских с праздником, пожелал крепкого здоровья, мира и добра. Завершилось мероприятие традиционным совместным фото.  
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