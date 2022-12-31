Участники движения детей и молодежи «Движение первых» поздравили сотрудников МВД по КБР с праздником

Ребята поздравили полицейских с наступающим Новым годом и подарили поделки, открытки и торт, сделанные своими руками, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В преддверии Нового года сотрудников МВД по Кабардино-Балкарской Республике, заступивших на суточное дежурство, пришли поздравить представители Регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» КБР. Мероприятие проводится в рамках акции «Российский детский Дед Мороз». Во время мероприятия сотрудники дежурной части МВД по КБР ознакомили ребят с анкетами своей работы. Дети поздравили полицейских с наступающим Новым годом и подарили поделки, открытки и торт, сделанные своими руками. Участник движения Марат Машезов подготовил концертную программу и исполнил для сотрудников полиции несколько песен. Председатель движения Аслан Шипшев выразил слова благодарности в адрес сотрудников ведомства за активную работу с подрастающим поколением. А.Шипшев поздравил полицейских с праздником, пожелал крепкого здоровья, мира и добра. Завершилось мероприятие традиционным совместным фото.