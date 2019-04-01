Участники движения “Юнармия” получат преимущество при поступлении в высшие учебные заведения — 2019.04.02


За личные достижения вузы будут начислять им дополнительные баллы к ЕГЭ. Нововведение начнет действовать уже с этого года. Правда, решение каждый вуз будет принимать самостоятельно. Сейчас у организации есть договорённость более чем с двадцатью университетами и институтами. Получить преимущество юнармейцы также смогут и в военных вузах. Добавлю, что это всероссийское движение существует уже третий год и объединяет свыше четырёхсот тысяч ребят. В Кабардино-Балкарии в его ряды вступило более трех тысяч молодых людей.

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