Участники движения “Юнармия” получат преимущество при поступлении в высшие учебные заведения — 2019.04.02





За личные достижения вузы будут начислять им дополнительные баллы к ЕГЭ. Нововведение начнет действовать уже с этого года. Правда, решение каждый вуз будет принимать самостоятельно. Сейчас у организации есть договорённость более чем с двадцатью университетами и институтами. Получить преимущество юнармейцы также смогут и в военных вузах. Добавлю, что это всероссийское движение существует уже третий год и объединяет свыше четырёхсот тысяч ребят. В Кабардино-Балкарии в его ряды вступило более трех тысяч молодых людей.