Участникам СВО из КБР доставили очередной гуманитарный груз

Собрали его жители Лескенского района.
В посылках – предметы первой необходимости, продукты питания, вода, бытовая химию, газовые горелки. Также бойцам передали автомобиль от жителей Аргудана и письма, которые написали школьники Лескенского района.
Глава администрации муниципалитета Сафарби Инжижоков, посетивший военнослужащих, отметил, что те обеспечены всем необходимым. Их боевой дух – на самом высоком уровне. Военнослужащие готовы выполнять поставленные задачи и уверены в победе.
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