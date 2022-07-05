Участникам молодежного клуба “Юнэк” вручили значки “Турист России”

Отметили познавательную активность и действия по защите природы… Сегодня в Нальчике Молодежный клуб Русского географического общества “Юнэк” подвел итоги работы за первое полугодие.
Существует он больше трех лет. Название, кстати, составили из первых букв слов “Юность”, “Наука”, “Экология”, “Культура”. Участники клуба – школьники и студенты Нальчика и Ташлы-Талы. В качестве признания заслуг в Минкурортов им сегодня вручили нагрудные значки “Турист России”.
Участники “Юнэка” посещают не только достопримечательности нашей республики, но и соседних регионов, а также задействованы в экологических акциях.
В новом учебном году “Юнэк” планирует расширить географию поездок и увеличить число участников из других районов республики.
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