Участник СВО из Кабардино-Балкарии Тимур Тлепшев награжден медалью Жукова

Участник специальной военной операции из Кабардино-Балкарии Тимур Тлепшев награжден медалью Жукова. Указ подписал президент. Церемония вручения прошла в войсковой части “Нальчик-20”. Награду житель Баксанского района получил за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях в районе СВО при защите интересов России. “Мы горды высокой честью служить с рядовым Тлепшевым, который в ходе выполнения поставленных задач в ситуации, сопряженной с риском для жизни, проявил себя как высококвалифицированный специалист, достойный представитель Кишпека. Благодарим старейшин села за то, что привили Тимуру Тлепшеву истинные духовно-нравственные ценности, воспитали в традициях дедов и отцов”, - говорится в письме главе администрации села от командира войсковой части 3723 полковника Нурида Макаева.