Участник спецоперации из КБР с позывным «Энштейн» рассказал о жизни в зоне СВО

Командир отделения с позывным «Эйнштейн» вспоминает свои встречи с жителями Запорожской области. В специальной военной операции – с октября прошлого года. До того служил в армии по контракту. Собирался продлевать, а тут повестка о мобилизации. Говорит, там, на передовой особенно чувствуешь поддержку из дому.
Именно эта вера заставляет двигаться вперед, добавляет «Эйнштейн». Считает: очень важно работать со школьниками, рассказывать о борьбе с неонацизмом, о причинах, по которым началась спецоперация.
В родную Кабардино-Балкарию боец приехал в отпуск, а затем вновь – в зону проведения СВО, чтобы стать в единый строй со своими товарищами.
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