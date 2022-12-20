Участнице Великой Отечественной из Нальчика Марии Кузнецовой исполнилось 97 лет

Спустя 80 с лишним лет по-прежнему в памяти – самый первый день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Мария тогда жила в Горьком (теперь это Нижний Новгород). Рассказывает: чтобы узнать подробности, бежала через лес и поле в центр города, где был телеграф.
Когда стало ясно, что страна – под угрозой, девятиклассница вместе с подругами отправилась в военкомат – записаться добровольцем. В армию их тогда не взяли, возраст не позволял. Из объявления в газете узнала о курсах Гидрометцентра. Готовили там метеорологов для фронта.
Мария с подругами попали в полк дальней авиации, бомбившей врага в глубоком тылу. С первых же дней военные засекретили свои метеосводки. Для их передачи даже применяли особый шифр. Ветеран вспоминает: “Без учета нашей информации в воздух не поднимался ни один самолет полка”.
Уже на фронте Кузнецова освоила и другую профессию – радистки. За ратные подвиги не раз была отмечена правительственными наградами. Несмотря на преклонный возраст, участница Великой Отечественной сохранила отменную память: в подробностях рассказывает о своем боевом пути. А еще совсем недавно занималась рукоделием: вышивала картины, часть из которых и сегодня украшают квартиру. Другие подарила друзьям.
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