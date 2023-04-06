Участковые поликлиники республики оснащают современным диагностическим оборудованием

Технику для ультразвуковых исследований установили в этом году в поликлинических отделениях райбольниц Чегемского, Терского, Зольского и Эльбрусского районов. Это современные многофункциональные аппараты.
Датчики позволяют проверять работоспособность сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости и щитовидной железы. Изображения поступают в высоком разрешении.
По данным Минздрава, современное диагностическое оборудование в этом году также получат поликлиники Черекского, Зольского и Урванского районов.
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