У выпускников по каким-то причинам, пропустивших основную волну ЕГЭ, осталось несколько дней, чтобы подать заявку на сентябрьский экзамен. Сделать это нужно до 19 августа, напоминает Рособрнадзор — 2019.08.15

Помимо тех, кто не прошел итоговую аттестацию по уважительным основаниям, второй шанс дается и тем, кто в этом году «заработал» двойку по обязательным предметам и не смог получить аттестат. Выпускники прошлых лет и желающие улучшить удовлетворительные оценки, к участию в сентябрьском ЕГЭ не допускаются. Сдавать будут всего два предмета — русский язык 3-го сентября и базовую математику – 6-го. Резервный день для обоих предметов – 20-е сентября.