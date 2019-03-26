У въезда в Нальчик со стороны Урвани сегодня утром образовалась большая пробка. — 2019.03.26

А территория рынка «Дубки» была оцеплена. И сразу же в социальных сетях появилась масса слухов и версий произошедшего.

Официальный комментарий нам дали в Главном Следственном управлении по СКФО. На территории рынка проводились оперативные мероприятия в рамках раннее возбужденного уголовного дела. В ходе проверки в 13 точках оптово-розничной торговли были установлены факты нелегального оборота (хранения и продажи) спиртосодержащей жидкости, расфасованной в полимерные пятилитровые бутылки, а также алкогольной продукции без соответствующей маркировки. Следственные действия на рынке «Дубки» еще продолжаются, а движение транспорта по федеральной трассе возобновилось в штатном режиме уже к 10 часам утра.