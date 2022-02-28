У православных христиан началась Масленичная неделя

Сегодня у православных христиан начинается Масленица, её ещё называют Сырной седмицей. Это последняя неделя перед Великим постом. Весёлый народный праздник связан с проводами зимы и встречей весны. Существует несколько легенд его появления, но основная версия заключается в том, что люди пытались привлечь милость солнца, а также при помощи блинов уговорить небесное светило побольше греть замерзшую землю. Для верующих Масленица - это подготовка к предстоящему посту. Церковь предписывает в эти дни больше думать о Боге, отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр. Последний день праздника - прощеное воскресенье. В этот день проводят традиционный обряд сожжения чучела Масленицы, а также просят друг у друга прощения за вольные и невольные обиды, чтобы приступить к посту с доброй душой.