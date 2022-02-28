home
Главная
>
Новости
>
У православных христиан началась Масленичная неделя

У православных христиан началась Масленичная неделя

28.02.2022 | 15:39
Сегодня у православных христиан начинается Масленица, её ещё называют Сырной седмицей. Это последняя неделя перед Великим постом. Весёлый народный праздник связан с проводами зимы и встречей весны. Существует несколько легенд его появления, но основная версия заключается в том, что люди пытались привлечь милость солнца, а также при помощи блинов уговорить небесное светило побольше греть замерзшую землю. Для верующих Масленица - это подготовка к предстоящему посту. Церковь предписывает в эти дни больше думать о Боге, отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр. Последний день праздника - прощеное воскресенье. В этот день проводят традиционный обряд сожжения чучела Масленицы, а также просят друг у друга прощения за вольные и невольные обиды, чтобы приступить к посту с доброй душой.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных