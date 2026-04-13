Тысячи саженцев в память о героях: КБР присоединилась к акции «Сад памяти»

Каждое дерево не просто зеленое насаждение, а вечное напоминание о подвиге, передающееся из поколения в поколение. В Кабардино‑Балкарии дают новую жизнь традиции памяти. Республика присоединилась ко всероссийской акции «Сад памяти». Тысячи саженцев станут живым символом благодарности тем, кто отдал жизни в годы Великой Отечественной.
В день открытия «Сада памяти» в Атажукинском саду и Ореховой роще Нальчика собрались больше тысячи жителей республики. Всероссийскую акцию проводят в память о Великой Отечественной войне уже седьмой год подряд. В Кабардино-Балкарии организаторами выступает министерство природных ресурсов и экологии.
Для посадки используют годовалые растения. Сезон посадок ограничен: после появления листьев начинается сокодвижение, и приживаемость резко падает. Поэтому работы стараются завершить задолго до этого процесса. В этом году для новых деревьев в республике подготовили без малого 100 площадок. Почти 40 из них находятся в лесном фонде, остальные – в городах и сельских поселениях. На каждое посаженное дерево вешают памятную табличку.
В этот же день дали старт и Всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Проводят ее в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Так ежегодно по всей стране появляется около миллиона новых деревьев. Нальчанин Руслан Жашаев участвует постоянно. Говорит, делает это для будущего поколения. Ведь так хочется, чтобы окружающий мир стал более чистым и красивым.
Только за первые два дня акции в республике высадили около 5 тысяч деревьев. Участвовали все города и районы. Одновременно провели и месячник по очистке территории. Волонтеры и общественники убирали населенные пункты и прилегающие территории от мусора. Чтобы встретить весну в свежести и порядке.
