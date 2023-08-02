Тяжелоатлет из КБР Тимур Мариев установил сразу пять рекордов России на первенстве страны

Турнир, где состязались юноши и девушки, проходил в Саранске.
В столицу Мордовии приехали около 300 спортсменов из разных регионов. По итогам первенства Тимур Мариев показал отличные результаты и установил новые рекорды среди атлетов до 20 лет. Три из них в рывке, один – в толчке и еще один – по сумме двоеборья.
Здесь зафиксировали 398 килограммов. Со своими результатами спортсмен из Кабардино-Балкарии стал серебряным призером первенства. К соревнованиям его готовил заслуженный тренер России Михаил Шикемов.
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