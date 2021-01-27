Творческое наследие Венеры Гадзаевой

Исполнилось 75 лет со дня рождения актрисы Венеры Гадзаевой. Около трех десятилетий она выступала на сцене Кабардинского театра им.Али Шогенцукова.

В 1975-м окончила театральное училище им.Щукина в составе кабардинской студии. Основное амплуа Венеры Гадзаевой – драматические и даже трагические героини. По признанию коллег, в работе она придавала значение всем аспектам – и характеру, и одежде персонажа. Сама создавала костюмы…

Венера Гадзаева стала лауреатом Госпремии Кабардино-Балкарии в области театрального искусства. Высокую награду вручили за роль Эпикасты в постановке «Эдип» по пьесе Бориса Утижева. Ее образы также запомнились зрителям по спектаклям «Тыргатао», «Как управлять женщиной», «Продавец дождя». Венеры Гадзаевой не стало в 2004-м. Ее роли – часть культурного наследия республики.