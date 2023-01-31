home
Главная
>
Новости
>
Творческие коллективы Урванского района получили современное сценическое оборудование

Творческие коллективы Урванского района получили современное сценическое оборудование

31.01.2023 | 16:05
“Гран-плие”, “релеве”, “батман тандю” - это элементы классического танца. Здесь и растяжка мышц и связок, и совершенствование движений. Комплекс упражнений юные танцовщицы школы искусств Старого Черека выполняют у нового хореографического станка. В репертуаре коллектива появились новые танцы. Достижение новых вершин стало возможным благодаря новому оборудованию, рассказывает хореограф Марина Жукова. Его получили по национальному проекту “Культура". Занятия находят горячий отклик в сердцах юных воспитанниц хореографического класса. Призовые места и даже Гран-при, в том числе на международном уровне, и у юных старочерекских театралов. Первая партия инструментов и инвентаря, которые помогают развивать способности, поступила в школу искусств весной прошлого года. В целом учреждение получило оборудования на сумму около пяти миллионов рублей. Среди особо популярных у детей – перчаточные куклы… Приобрели также столы для художников, гипсовые наглядные пособия, мольберты и осветительные приборы. Сама школа искусств уже третий год работает в ДК Старого Черека. Здесь обучают музыке, танцам, изобразительному и сценическому искусству... Новый инвентарь используют и в культурном центре Урвани “Нур-ет”. В январе здесь завершили капитальный ремонт. Само здание построили в 70-м году. Раньше это был типовой сельский кинотеатр на 400 мест. Теперь заменили кресла, расширили сцену. По профильному нацпроекту центр досуга обновили полностью, в том числе заменили коммуникации, смонтировали противопожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. И купили оборудование для студий – вокальной, театральной и хореографической. А с наступлением весны планируют благоустроить и территорию вокруг.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных