Творческие коллективы Урванского района получили современное сценическое оборудование

“Гран-плие”, “релеве”, “батман тандю” - это элементы классического танца. Здесь и растяжка мышц и связок, и совершенствование движений. Комплекс упражнений юные танцовщицы школы искусств Старого Черека выполняют у нового хореографического станка.
В репертуаре коллектива появились новые танцы. Достижение новых вершин стало возможным благодаря новому оборудованию, рассказывает хореограф Марина Жукова. Его получили по национальному проекту “Культура". Занятия находят горячий отклик в сердцах юных воспитанниц хореографического класса.
Призовые места и даже Гран-при, в том числе на международном уровне, и у юных старочерекских театралов. Первая партия инструментов и инвентаря, которые помогают развивать способности, поступила в школу искусств весной прошлого года. В целом учреждение получило оборудования на сумму около пяти миллионов рублей. Среди особо популярных у детей – перчаточные куклы…
Приобрели также столы для художников, гипсовые наглядные пособия, мольберты и осветительные приборы.
Сама школа искусств уже третий год работает в ДК Старого Черека. Здесь обучают музыке, танцам, изобразительному и сценическому искусству... Новый инвентарь используют и в культурном центре Урвани “Нур-ет”. В январе здесь завершили капитальный ремонт. Само здание построили в 70-м году. Раньше это был типовой сельский кинотеатр на 400 мест. Теперь заменили кресла, расширили сцену.
По профильному нацпроекту центр досуга обновили полностью, в том числе заменили коммуникации, смонтировали противопожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. И купили оборудование для студий – вокальной, театральной и хореографической. А с наступлением весны планируют благоустроить и территорию вокруг.
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