Турпоток в Кабардино-Балкарию увеличился на 70 процентов





250 тысяч отдыхающих посетили Кабардино-Балкарию с января по март. В сравнении с показателями прошлого года турпоток увеличился на 70 процентов, сообщили в профильном министерстве. Востребованы все туристические зоны республики. Отдыхающие, приезжающие в Кабардино-Балкарию, предпочитают комплексный отдых: четырех-пятидневное знакомство с достопримечательностями региона. Гости резервируют места в гостиницах как группами, так и по одному, многие приезжают семьями. Подготовленные горнолыжные трассы, хороший снег и впечатляющая панорама Главного Кавказского хребта стали стимулом к посещению курорта в холодное время года, отмечают в ведомстве. А больше десятка пеших маршрутов по живописным местам и минеральные воды притягивают гостей в теплый период, который длится с конца апреля по ноябрь… Положительное влияние на турпоток оказала федеральная программа субсидирования поездок по России, когда путешественнику возвращают 20 процентов его вложений в путевку или в бронь гостиницы. Кабардино-Балкария участвует в проекте с момента открытия. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что программу туристического кешбэка продлят до конца этого года.