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Турпоток на курорте «Нальчик» вырос на 22 %

Турпоток на курорте «Нальчик» вырос на 22 %

20.07.2026 | 14:00
За первые шесть месяцев этого года на курорте федерального значения «Нальчик» оздоровили 27 тысяч человек. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Данные опубликовали в профильном министерстве. Всего с января по июнь столицу Кабардино-Балкарии посетили 95 тысяч туристов. В республику приезжают жители более чем из 50 субъектов России, а также зарубежья. Такой интерес обусловлен уникальными природно-климатическими факторами, минеральными водами и развитой инфраструктурой. Отмечено, что на сегодняшний день санаторно-курортный комплекс региона включает около 20 объектов. Общий коечный фонд учреждений составляет без малого пять тысяч мест, что позволяет принимать значительное число отдыхающих одновременно.   https://t.me/vestikbr
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