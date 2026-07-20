Турпоток на курорте «Нальчик» вырос на 22 %

За первые шесть месяцев этого года на курорте федерального значения «Нальчик» оздоровили 27 тысяч человек. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Данные опубликовали в профильном министерстве.
Всего с января по июнь столицу Кабардино-Балкарии посетили 95 тысяч туристов. В республику приезжают жители более чем из 50 субъектов России, а также зарубежья. Такой интерес обусловлен уникальными природно-климатическими факторами, минеральными водами и развитой инфраструктурой.
Отмечено, что на сегодняшний день санаторно-курортный комплекс региона включает около 20 объектов. Общий коечный фонд учреждений составляет без малого пять тысяч мест, что позволяет принимать значительное число отдыхающих одновременно.
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