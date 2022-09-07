Этим летом турпоток на Эльбрус вырос в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщили в компании “Кавказ.РФ”. С июня по август на курорте побывали больше 260-ти тысяч отдыхающих. Они могли совершать восхождения и просто гулять. К тому же до середины лета продолжался горнолыжный сезон. На ледниках тренировались основная и юниорская сборные России по этому виду спорта. Традиционно большой популярностью пользовался подъем на канатных дорогах к самой высокогорной смотровой площадке. Находится она на станции “Гара-баши”. Множество гостей из разных концов страны принял экологический фестиваль “Чистая гора”… И хотя на календаре уже осень, сезон походов, джипинга, конных прогулок на курорте “Эльбрус” продолжается, обычно – вплоть до конца октября.