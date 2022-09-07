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Турпоток на Эльбрус вырос в полтора раза

Турпоток на Эльбрус вырос в полтора раза

07.09.2022 | 17:07
Этим летом турпоток на Эльбрус вырос в полтора раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщили в компании “Кавказ.РФ”. С июня по август на курорте побывали больше 260-ти тысяч отдыхающих. Они могли совершать восхождения и просто гулять. К тому же до середины лета продолжался горнолыжный сезон. На ледниках тренировались основная и юниорская сборные России по этому виду спорта. Традиционно большой популярностью пользовался подъем на канатных дорогах к самой высокогорной смотровой площадке. Находится она на станции “Гара-баши”. Множество гостей из разных концов страны принял экологический фестиваль “Чистая гора”… И хотя на календаре уже осень, сезон походов, джипинга, конных прогулок на курорте “Эльбрус” продолжается, обычно – вплоть до конца октября.
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