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Турнир для юных футболистов состоялся в Майском

Турнир для юных футболистов состоялся в Майском

14.07.2023 | 16:13
Спортивный праздник в Майском собрал не только юных футболистов, но и тех, кто знал людей, чьей памяти посвятили турнир. Александр Колесников в молодости играл в волейбол, а в армии – в футбол. Поначалу трудился в сельском хозяйстве. В более поздние годы избирался депутатом парламента республики, работал главой администрации муниципалитета. По его инициативе создали футбольную команду района. Память о заслуженном человеке бережно хранят. В борьбу за главный приз были готовы вступить четыре команды – Майского, Прохладного, Терекского и станицы Курской Ставропольского края. Из выступлений перед началом турнира все они узнали, что Юрий Торба был большим любителем футбола, сам выходил на поле в составе районной команды. Уже первый матч – между футболистами Терекского и Курской – показал: здесь будет бескомпромиссная борьба. Никто не хотел уступать. После трехчасовых баталий определились лидеры. Ими стали юные футболисты Майского района. Они и завладели кубком турнира, ставшего традиционным. Вторые – жители Ставрополья. На третьем месте – команда из Прохладного. Всем участникам вручили кубки, вымпелы, грамоты и подарки.   https://t.me/vestikbr
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