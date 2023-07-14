Турнир для юных футболистов состоялся в Майском

Спортивный праздник в Майском собрал не только юных футболистов, но и тех, кто знал людей, чьей памяти посвятили турнир. Александр Колесников в молодости играл в волейбол, а в армии – в футбол. Поначалу трудился в сельском хозяйстве. В более поздние годы избирался депутатом парламента республики, работал главой администрации муниципалитета. По его инициативе создали футбольную команду района. Память о заслуженном человеке бережно хранят.
В борьбу за главный приз были готовы вступить четыре команды – Майского, Прохладного, Терекского и станицы Курской Ставропольского края. Из выступлений перед началом турнира все они узнали, что Юрий Торба был большим любителем футбола, сам выходил на поле в составе районной команды.
Уже первый матч – между футболистами Терекского и Курской – показал: здесь будет бескомпромиссная борьба. Никто не хотел уступать.
После трехчасовых баталий определились лидеры. Ими стали юные футболисты Майского района. Они и завладели кубком турнира, ставшего традиционным. Вторые – жители Ставрополья. На третьем месте – команда из Прохладного. Всем участникам вручили кубки, вымпелы, грамоты и подарки.
https://t.me/vestikbr