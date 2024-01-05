Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Туристы со всей страны приезжают в КБР полюбоваться Чегемскими водопадами

Туристы со всей страны приезжают в КБР полюбоваться Чегемскими водопадами

05.01.2024 | 16:03
Чегемские водопады в зимний период особенно величественны. Несмотря на плюсовую температуру, некоторые ручейки всё же застыли, а местами потоки стекают по каменным уступам. Вместе с неутихающим шепотом падающей воды эти места производит неизгладимое впечатление на приезжих. Как правило, увидев здешние красоты, туристы стараются вернутся еще и еще… Привлекает гостей и возможность познакомиться с национальной культурой и традициями горских народов. В основном приезжают целыми семьями или туристическими группами… Москва, Краснодар, Армавир, множество других городов... У Чегемских водопадов можно встретить людей из самых разных мест. И приезжают – снова и снова… А домой увозят колоритные фотографии в национальных костюмах, сувениры, а главное – незабываемые впечатления.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных