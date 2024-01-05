Туристы со всей страны приезжают в КБР полюбоваться Чегемскими водопадами

Чегемские водопады в зимний период особенно величественны. Несмотря на плюсовую температуру, некоторые ручейки всё же застыли, а местами потоки стекают по каменным уступам. Вместе с неутихающим шепотом падающей воды эти места производит неизгладимое впечатление на приезжих.
Как правило, увидев здешние красоты, туристы стараются вернутся еще и еще… Привлекает гостей и возможность познакомиться с национальной культурой и традициями горских народов.
В основном приезжают целыми семьями или туристическими группами… Москва, Краснодар, Армавир, множество других городов... У Чегемских водопадов можно встретить людей из самых разных мест.
И приезжают – снова и снова… А домой увозят колоритные фотографии в национальных костюмах, сувениры, а главное – незабываемые впечатления.
