Туристическую отрасль КБР представят на Международной выставке в Москве

Туристическую отрасль Кабардино-Балкарии представят на 28-й Международной отраслевой выставке, которая откроется в Москве в начале новой недели. Она пройдет при поддержке Федерального агентства по туризму. Экспозицию Кабардино-Балкарии в этом году оформили в стилистике туристического бренда республики с обозначением высоты Эльбруса – 5642 метра. Представлен весь спектр услуг, которые можно получить в нашем регионе – от горнолыжного спорта и альпинизма до бальнеологических процедур и гастрономического туризма. Уже сейчас в рамках выставки проходит конкурс видеороликов, которые создали регионы-участники. Проголосовать за Кабардино-Балкарию можно на сайте 28-й Международной туристической выставки в разделе «Программы».