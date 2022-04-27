Туристический поток в Кабардино-Балкарию с начала года вырос на 9%

Туристический поток в Кабардино-Балкарию с начала 2022 года вырос на 9 процентов, республику посетили 266 тысяч человек, сообщается на портале Правительства КБР. Традиционно в первые три месяца в КБР приезжают любители горнолыжного отдыха, прокомментировал министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков. «В этом году погодные условия благоволили, ценовую политику мы постарались сдержать на уровне 2021 года, определенную помощь оказал и кешбэк», - сказал он. Как отметили в профильном министерстве, свою роль в привлечении туристов сыграли и новые точки притяжения - экопарк «Долина Нарзанов», комплекс «Верхние Голубые озера» и база отдыха «Баксан». Экопарк «Долина Нарзанов» предложил гостям новое зимнее развлечение - катание на «плюшках». В этом сезоне была запущена тюбинговая трасса, к услугам гостей также уютные домики и интересная эко-тропа. За счет введения в эксплуатацию новой площадки термальных источников Кишпекского месторождения «База отдыха «Баксан» расширены возможности оздоровительного отдыха в Кабардино-Балкарии.