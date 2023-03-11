Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» вновь отправится по маршруту

Маршрут туристического поезда пройдет через Адыгею, Северную Осетию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Путешественники смогут увидеть море, горы, водопады, посетить термальные источники, насладиться кухней и колоритом Северного Кавказа.
Поездка длится семь дней, а расписание составили таким образом, чтобы пассажиры могли посвятить день экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его в качестве «отеля на колесах». Маршрут будет доступен до конца сентября.
Впервые «Жемчужину Кавказа» запустили по рельсам два года назад. В прошлом сезоне проект настолько понравился публике, что даже получил премию «Сделано в России».
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