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Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» вновь отправится по маршруту

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» вновь отправится по маршруту

11.03.2023 | 11:36
Маршрут туристического поезда пройдет через Адыгею, Северную Осетию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Путешественники смогут увидеть море, горы, водопады, посетить термальные источники, насладиться кухней и колоритом Северного Кавказа. Поездка длится семь дней, а расписание составили таким образом, чтобы пассажиры могли посвятить день экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его в качестве «отеля на колесах». Маршрут будет доступен до конца сентября. Впервые «Жемчужину Кавказа» запустили по рельсам два года назад. В прошлом сезоне проект настолько понравился публике, что даже получил премию «Сделано в России».   https://t.me/vestikbr
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