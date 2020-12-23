Туристическая отрасль КБР получила господдержку

Больше 15 миллионов рублей получили в нынешнем году туристические предприятия Кабардино-Балкарии в виде господдержки. Об этом сообщили в профильном региональном министерстве.

Речь идет о помощи отрасли, которая входит в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Несмотря на то, что год был непростым, он открыл новые возможности для внутрироссийского туризма, отмечают в Минкурортов. Эффективной признана программа кэшбэка, которую запускало федеральное правительство. Тогда за неделю в Кабардино-Балкарию прОдали 80 туров. К тому же свыше двух десятков раз граждане бронировали отели в нашей республике. Общая сумма вложений – порядка пяти миллионов рублей… В течение года были востребованы разные направления отдыха, среди которых горнолыжное, оздоровительное, экскурсионное. Но основной поток все же предпочитает Приэльбрусье, особенно зимой. По данным ведомства, с января по сентябрь республику посетили около 400 тысяч туристов. Это примерно на 20 процентов меньше, чем годом ранее. Открывшийся в ноябре сезон катания позволяет надеяться, что в конце декабря удастся приблизиться к показателю 2019-го. То есть в министерстве ожидают 600 тысяч отдыхающих.