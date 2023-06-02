Труженики тыла наряду с ветеранами будут получать по 75 тысяч рублей

Труженики тыла наряду с ветеранами Великой Отечественной станут ежегодно получать по 75 тысяч рублей ко Дню Победы. Постановление об этом принял сегодня республиканский кабинет министров. В 2023-м единовременную выплату труженикам тыла направили по указу Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Теперь эта норма будет действовать постоянно.
На заседание также утвердили порядок предоставление субсидий из республиканского бюджета промышленным предприятиям. Средства намерены выделять, чтобы частично возмещать затраты на покупку нового оборудования. Получателей определят по итогам конкурсного отбора.
И сегодня кабинет министров утвердил проект соглашения, которое должны подписать правительства Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Российский экологический оператор. Речь идет о сотрудничестве в рамках развития экопромышленного парка на территории соседнего региона – в Невинномысске.
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