Трудоустройство студентов возьмут под контроль… — 2019.11.06

Со следующего года Минтруд России начнет отслеживать судьбу выпускников вузов, колледжей и техникумов, сообщают федеральные СМИ.

В какой сфере экономики устроились на работу, какова зарплата… Наблюдать за карьерной траекторией молодых специалистов будут в течение нескольких лет после окончания учебы. В мониторинге будут также участвовать Рособрнадзор, Пенсионный фонд и Роструд. Исследования покажут уровень занятости населения по регионам и по вОзрастам. На их основе станут составлять рейтинги высших и средних учебных заведений, а также тех или иных специальностей. Такой информационный сервис поможет работодателям лучше ориентироваться в ситуации на рынке труда, а абитуриентам облегчИт выбор будущей специальности, пояснили в Минтруде.