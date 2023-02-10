Троих участников СВО из Кабардино-Балкарии наградили орденами Мужества посмертно

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденами Мужества посмертно награждены герои Тимур Александров, Азрет Тохтамышев и Иван Вернигора. Об этом сегодня сообщили в мэрии Нальчика.
Отмечается, что рядовой Александров, младший сержант Тохтамышев и старший прапорщик Вернигора при участии в специальной военной операции доблестно защищали интересы нашего государства.
Их подвиги навсегда вписаны в историю нашей республики и страны.
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