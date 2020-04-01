Трое жителей КБР задержаны за сбыт наркотиков, изъято более килограмма героина

В Кабардино-Балкарии совместными усилиями оперативников управления ФСБ по КБР и республиканского МВД пресечена деятельность преступной группы, сбывавшей наркотики в особо крупном размере.

Правоохранители задержали троих жителей региона. У них изъято более одного килограмма героина. По имеющимся данным, злоумышленники организовали межрегиональный канал поступления запрещенных веществ на территорию Кабардино-Балкарии и сбывали их мелкими партиями через так называемые «закладки».

В настоящее время, по информации правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняется роль каждого задержанного лица в преступной иерархии.