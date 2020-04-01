Три тысячи семей Терского района КБР получили продуктовые наборы

Три тысячи семей Терского района получили продовольственную помощь с момента введения в Кабардино-Балкарии ограничительных мер. К благотворительной акции активно подключились госучреждения и общественные организации района, а также анонимные благотворители –предприниматели и меценаты.

Инициатива – всем миром поддержать тех, кому в условиях ограничительных мер это особенно необходимо, – принадлежит Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.