Три тысячи семей Терского района КБР получили продуктовые наборы

Три тысячи семей Терского района получили продовольственную помощь с момента введения в Кабардино-Балкарии ограничительных мер. К благотворительной акции активно подключились госучреждения и общественные организации района, а также анонимные благотворители –предприниматели и меценаты.

Инициатива – всем миром поддержать тех, кому в условиях ограничительных мер это особенно необходимо, – принадлежит Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

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— Иужь жэщ-махуэм къриубыдэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым коронавирус къызэуэлIауэ щIэуэ къахутахэр 275-рэ мэхъу.

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— Коронавирус кенгденг-кенг жайыла барды.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.24

— Прокуратура следит за обоснованностью цен на продукты.

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