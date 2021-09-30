Три предприятия из КБР стали победителями окружного этапа «Экспортер года»





Три предприятия из Кабардино-Балкарии стали победителями окружного этапа «Экспортер года». Церемония награждения прошла в Пятигорске. Участие во всероссийском конкурсе принимали представители малого, среднего и крупного бизнеса. Третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» заняла «Радуга». Фирма уже более 10 лет производит натуральные овощные, фруктовые и плодово-ягодные соки и нектары. Второе место – в направлении высоких технологий – присудили «СмартТех». Организация разрабатывает программное обеспечение для средств видеонаблюдения. Первым сразу в двух категориях: в сфере промышленности и «Прорыв года» стал «Терекалмаз». Завод – один из ведущих в России. Его оборудование широко используют в машиностроении, буровой отрасли, при добыче камня и сверлении бетона. Всего победителями и лауреатами конкурса в Северо-Кавказском федеральном округе были названы 23 компании. «Экспортер года» проводится под эгидой Минпромторга России.