Три миллиона рублей направят из правительственного резервного фонда Кабардино-Балкарии на укрепление поймы реки Черек, которая вышла из берегов — 2019.06.25





Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на портале республиканского кабмина. Неделю назад в нескольких населенных пунктах Черекского и Урванского районов был введен режим ЧС из-за того, что река вышла из берегов, размыла часть автодороги и грозит домовладениям подтоплением. Из трёх миллионов рублей полтора выделено администрации Черекского района для частичного покрытия расходов при проведении неотложных русло регулировочных работ в пойме реки. Другие полтора миллиона направят администрации соседнего Урванского района – для защиты сельского поселения Псыкод от паводковых вод.