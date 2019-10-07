Три медали высшей пробы завоевали дзюдоисты Кабардино-Балкарии на всероссийском турнире класса «А». — 2019.10.07

Проходил он в Нальчике в течение двух дней.

Соревнования, посвященные памяти Героя Социалистического труда Мусаби Ахметова, — традиционные: проводят их в Кабардино-Балкарии с 86-го года. В этот раз на татами встретились представители трех федеральных округов – Южного, Северо-Кавказского, а также посланцы Ленинградской области.

Дзюдоисты соревновались в восьми весовых категориях. Победители получили звание мастера спорта России.