Три человека погибли в ДТП в Лескенском районе

Сегодня утром на 477 километре трассы «Кавказ» между селом Старый Черек и Аргудан произошла авария. Трое людей скончались. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР.

В ДТП столкнулись три машины – БМВ-Х5, Лада Гранта и грузовая газель. В результате происшествия водитель Гранты – 59-летний житель Нальчика и два его пассажира, 57-летний житель Нальчика и 25-летняя девушка, жительница Урванского района, получили травмы, несовместимые с жизнью. Для ликвидации последствий и деблокировки пострадавших привлекались сотрудники пожарно-спасательной части и специализированная техника. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.