Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Третий день Кавказского Инвестиционного Форума

30.04.2026 | 11:30
Сегодня в Минеральных Водах проходит третий день Кавказского Инвестиционного Форума. Главная тема – «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее». Стенд Кабардино-Балкарии демонстрирует успехи республики в различных сферах и представляет перспективные инвестиционные проекты. Кавказский инвестфорум становится ведущей площадкой для развития экономики регионов. Делегация Кабардино-Балкарии проводит встречи и переговоры, заключает соглашения. Во второй день Глава региона Казбек Коков участвовал в сессии «Современные герои – кадры будущего». Обсуждали трудоустройство и переподготовку ветеранов СВО, поддержку их предпринимательской инициативы. Также прошла встреча с послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым. Подписали соглашение о дружбе между Нальчиком и Партизанским районом Минска – речь о культурном и экономическом сотрудничестве. Программа третьего дня насыщенная: заседание штаба по развитию рынка шерсти, лекции о креативных индустриях Кавказа и молодежном туризме.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных