Сегодня в Минеральных Водах проходит третий день Кавказского Инвестиционного Форума. Главная тема – «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее». Стенд Кабардино-Балкарии демонстрирует успехи республики в различных сферах и представляет перспективные инвестиционные проекты. Кавказский инвестфорум становится ведущей площадкой для развития экономики регионов. Делегация Кабардино-Балкарии проводит встречи и переговоры, заключает соглашения. Во второй день Глава региона Казбек Коков участвовал в сессии «Современные герои – кадры будущего». Обсуждали трудоустройство и переподготовку ветеранов СВО, поддержку их предпринимательской инициативы. Также прошла встреча с послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым. Подписали соглашение о дружбе между Нальчиком и Партизанским районом Минска – речь о культурном и экономическом сотрудничестве. Программа третьего дня насыщенная: заседание штаба по развитию рынка шерсти, лекции о креативных индустриях Кавказа и молодежном туризме.