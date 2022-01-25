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Тренерский штаб сборной России по боксу побывал в гостях у спортсменов Шалушки

Тренерский штаб сборной России по боксу побывал в гостях у спортсменов Шалушки

25.01.2022 | 15:50
В секции бокса первой шалушкинской школы идет тренировка. Всех этих ребят объединяет любовь к спорту и стремление добиться высоких результатов на ринге. Примером для них являются предыдущие поколения земляков. В этом селе воспитали двух мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта. В гости к юным атлетам приехал главный тренер сборной страны по боксу Виктор Фархутдинов. Сейчас российская команда находится сборах в Приэльбрусье. И в перерыве у их наставника появилась возможность побывать в первой шалушкинской школе.  Фархутдинов призвал ребят поддерживать чемпионские традиции и достойно представлять свою страну на всех уровнях. В Шалушку также прибыл куратор сборных по боксу министерства спорта России Сергей Назаров. Он сообщил, что в перспективе в селе могут построить современный центр этого вида спорта и отметил, что готов к дальнейшему сотрудничеству с перспективными спортсменами из Кабардино-Балкарии. «У юных боксеров Шалушки появилась новая экипировка, дети стали больше ездить на турниры. Для них приобрели перчатки, шлемы, капы и груши», - рассказал гостям глава администрации села Астемир Керефов. В завершение встречи московские гости подарили шалушкинцам профессиональную амуницию. Меж тем, сборная России по боксу пробудет в горах Кабардино-Балкарии до конца января. А уже в марте у спортсменов – горячая пора – начало международных соревнований.
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