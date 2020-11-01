Тренеров, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, намерены официально считать педагогическими работниками





Соответствующий законопроект уже одобрили в правительстве России и в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы. Если закон примут, тренерам будут гарантированы права и обязанности педагогов. А предприятия, где они трудятся, станут называться «дополнительными образовательными организациями спортивной направленности». Законопроект также придает особый статус федеральным стандартам спортподготовки в структуре образования. Их намерены согласовывать в двух профильных министерствах. Такие изменения позволят тренерам на местах работать по единой методике. Кроме того, перспективным воспитанникам проще будет перейти от физкультурных групп к большому спорту.