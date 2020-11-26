Треккинг-тур по Кабардино-Балкарии позволил одной из российских компаний победить в международном конкурсе в Китае





Награды там вручали за достижения в горном туризме. Заявки подали примерно сто участников. Треть из них вышла в финал. В жюри были эксперты из Германии, Кореи, Франции, Швейцарии, США. Компания RuTravel представила программу поездки по нашей республике и в итоге завоевала премию в номинации «Лучшее предложение активного отдыха в области горного туризма». Тем временем, Кабардино-Балкария продолжает демонстрировать высокую востребованность среди отдыхающих. Она стала лидером среди российских регионов по числу бронирований в отелях. Опережение прошлогодних показателей – в три с половиной раза! В профильном министерстве объясняют это тем, что зарубежные курорты закрыты, а потому подскочил спрос на внутренний туризм. К тому же число запросов на отели выросло из-за программы кэшбэка, которую этой осенью объявляло российское правительство. В период ее действия и зафиксирован пик продаж.