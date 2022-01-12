Трассу, ведущую к курорту «Эльбрус», защитили от размывов

Подробности сообщили в Управлении федеральных автодорог «Кавказ». В целом на трассе «Прохладный – Баксан – Эльбрус» восстановили около 20-ти участков. Подпорные стены протяженностью шесть километров построили рядом с Тырныаузом, Былымом, Бедыком, Верхним Баксаном, Эльбрусом и Нейтрино и на других территориях. Самое длинное защитное сооружение находится на отрезке от Тырныауза до Верхнего Баксана. В ходе работ вбиты в грунт девять тысяч свай. Также отремонтировали свыше 13 км автодороги «Прохладный – Баксан – Эльбрус» в Исламее и Алтуде. Сотрудники управления восстанавливали и трассу «Кавказ». 23 километра расширили с двух полос до четырех. Это отрезки «Куба-Таба – Псычох» и от транспортной развязки под Урванью до выезда из Аргудана. До конца этого года в республике намерены привести в порядок шесть искусственных сооружений, в том числе подземный пешеходный переход в Чегеме. Помимо этого, в 22-м начнут расширять федеральную дорогу на участке «Прогресс - Куба-Таба».