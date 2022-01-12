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Трассу, ведущую к курорту «Эльбрус», защитили от размывов

Трассу, ведущую к курорту «Эльбрус», защитили от размывов

12.01.2022 | 16:28
Подробности сообщили в Управлении федеральных автодорог «Кавказ». В целом на трассе  «Прохладный – Баксан – Эльбрус» восстановили около 20-ти участков. Подпорные стены   протяженностью  шесть километров построили рядом с Тырныаузом, Былымом, Бедыком, Верхним Баксаном, Эльбрусом и Нейтрино и на других территориях.  Самое длинное защитное сооружение    находится на отрезке от Тырныауза до Верхнего Баксана. В ходе работ вбиты в грунт  девять тысяч свай.   Также отремонтировали свыше 13 км автодороги   «Прохладный – Баксан – Эльбрус» в Исламее и Алтуде.   Сотрудники управления восстанавливали и  трассу «Кавказ». 23 километра расширили с двух полос до четырех. Это отрезки «Куба-Таба – Псычох»   и от транспортной развязки под Урванью до выезда из Аргудана.  До конца этого года в республике намерены привести в порядок  шесть искусственных сооружений, в том числе  подземный пешеходный переход в Чегеме.  Помимо этого, в 22-м начнут расширять федеральную дорогу   на участке «Прогресс - Куба-Таба».
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