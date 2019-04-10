Транспорт, который осуществляет пассажирские перевозки, должен быть оснащен тахографами. — 2019.04.10

Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Срок исполнения – до первого июля 20-го года.

Напомню, что тахограф – это контрольное устройство, которое предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Правительство страны постановило, что такие механизмы должны стоять в автобусах и троллейбусах, работающих на регулярных рейсах в городском, пригородном и междугородном сообщении. По данным министерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарии, общественный транспорт в нашей республике оснащен тахографами на 97 процентов