Традиции, хранимые веками

28 сентября — День адыгского костюма. Учредителем данного мероприятия является Международная черкесская ассоциация.

Это относительно молодой праздник, который с каждым годом становится всё популярнее. Черкесский костюм –это не просто одежда, а большая история, которая может поведать о целом народе и отдельном человеке. Мужская черкеска — символ мужественности, воинственности. Женское платье — олицетворение женственности, хрупкости и красоты. Впервые День адыгского костюма отметили в 2011 году, а в 2014 он приобрел статус «государственного». Главная цель — приобщение молодежи к традиционной национальной культуре.

Сегодня в Национальном музее республики состоится открытие персональной выставки художницы-модельера Мадины Хацуковой.