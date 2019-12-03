Тотальный тест по «Организации доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью» сдавали сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете. — 2019.12.03

Испытание провели в рамках Всероссийской акции. Ее приурочили к международному Дню инвалидов. В стенах университета собрались больше двухсот человек. Это представители практически всех районов республики, а также студенты КБГУ. В течение часа им необходимо было ответить на 50 вопросов.

Все участники акции получат сертификаты о прохождении тотального теста «Доступная среда». В этом году его провели впервые, но организаторы планируют сделать его традиционным.