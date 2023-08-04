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Торжественное богослужение пройдёт этим утром в Нальчикском соборе Марии Магдалины

Торжественное богослужение пройдёт этим утром в Нальчикском соборе Марии Магдалины

04.08.2023 | 09:14
Сегодня православные христиане отмечают престольный праздник равноапостольной Марии Магдалины. В Нальчике, в соборе, носящем ее имя, этим утром пройдет торжественное богослужение. Согласно Библии, мироносица была верной ученицей Христа, не покидала его до самой казни. За преданность Воскресший Спаситель явился ей одной из первых. Напомню, Мария Магдалина – небесная покровительница кабардинской княжны Гуащэней, дочери князя Темрюка Идарова и жены Ивана Грозного. Этот династический брак ознаменовал вхождение Кабарды в Россию. В народе этот день называют Марьиным. Девушки молились Магдалине о красоте. Считалось, что если 4-го августа умыться росой, то кожа будет свежей и бархатистой. Хозяйки стремились осветить все «марьиным светом», поэтому снимали шторы, а также мыли окна.   https://t.me/vestikbr
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