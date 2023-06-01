Торжества ко Дню защиты детей организовали на многих площадках КБР

В Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Намыс» организовали сегодня празднование в честь Дня защиты детей. Представители органов власти республики привезли сладкие подарки и вещи, которые пригодятся в период активного отдыха.
Праздник отметили и в 41-й прогимназии Нальчика. С подарками приехали представители городского отделения «Единой России». Сегодня здесь открылся летний лагерь для школьников из малообеспеченных и многодетных семей.
Единороссы вручили детям сладости и спортивный инвентарь. Для гостей подготовили концерт и спортивные выступления. Представители регионального отделения Коммунистической партии России сегодня также поздравляли детей. Торжество они провели в Атажукинском саду на Комсомольской аллее. Мальчики и девочки отгадывали загадки, пели, танцевали, проверяли свои силы в спортивных состязаниях.
В Атажукинском саду состоялась и развлекательная программа «Детство – это ты и я». Выступали воспитанники художественных студий и школ искусств столицы республики.
Особая атмосфера царила и на городских аттракционах. В честь Дня защиты детей ребята до 12 лет могли бесплатно покататься на каруселях и попасть в зоопарк. А поблизости выступал народный ансамбль танца «Шагди». Он представил публике около 20 номеров. В репертуаре – стилизованные этнические и современные танцы народов Кавказа.
На пешеходной части ул.Кабардинской перед кинотеатром «Победа» организовали конкурс детского рисунка на асфальте. Состязание – ежегодное. Всем желающим предлагали изобразить лето, но только этим полет фантазии юных художников не ограничивали.
А в сквере на ул.Кадырова музыкальное представление подготовил городской Центр детского творчества «Эрудит». Пригласили родителей ребят и всех желающих посмотреть программу.
В Долинске устроили большой праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В организации участвовал Дом ребенка, коллектив водолечебницы, а также благотворители. Здесь также подготовили концерт и предложили ребятам угощения. В это же время в микрорайоне «Искож» возле Центра культурного развития детей развлекали сказочные герои.
После всех пригласили в зал Центра. На сцене свои номера представили ансамбль «Эльбрус» и студия «Гармония». В парке Столетия Кабардино-Балкарии организовали мастер-классы. Ребятам показывали, как изготовить мерцающую соль для ванн, расписать пряники и создать открытки из переработанной бумаги.
В Музее изобразительных искусств сегодня открыли экспозицию «Мир глазами детей». В нынешнем году она юбилейная – 15-я. Этой выставкой завершился Северо-Кавказский детский конкурс памяти выдающегося учителя и художника Андрея Ткаченко. В залах – более 200 работ. Авторам лучших вручили дипломы. Также в музее представили рисунки, созданные детьми с ограничениями по здоровью. Продлятся обе выставки до конца июня.
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