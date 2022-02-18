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Торговые сети КБР уменьшили наценку на некоторые продтовары повышенного спроса

Торговые сети КБР уменьшили наценку на некоторые продтовары повышенного спроса

18.02.2022 | 19:09
Разумные траты – на продукты первой необходимости... Торговые сети Кабардино-Балкарии уменьшили  наценку на некоторые продтовары, которые пользуются повышенным спросом. В настоящее время в акции участвуют две крупные торговые сети республики. В одной из них цены на прилавках снизили на гречневую и манную крупы, рис, фасоль. В другой, помимо круп, муки, макаронных изделий, сливочного и растительного масел, решили сделать скидку и на местные овощи – картофель и морковь. Снижение цен на продовольствие в магазинах участников достигает 30 процентов. Акция проходит и в некоторых федеральных торговых сетях, которые уже  ввели подобное самоограничение, когда речь идет о социально значимых продовольственных товарах. Перечень продуктов, на которые действуют предельно допустимые цены, установило федеральное правительство.
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