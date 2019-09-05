«Точка кипения»… — 2019.09.05

Так называется вышедший в свет сборник поэтических произведений четырех авторов. Тираж – скромный, всего 300 экземпляров, что тут же превратило издание в библиографическую редкость.

Инициатор проекта — учитель русского языка и литературы 14-й нальчикской гимназии Фарида Кудаева. Со своими соавторами она познакомилась в соцсетях. Все они – непрофессиональные поэты. Фатима Маржохова преподает английский, Заира Хачетлова – редактор «Лескенской газеты», а Бэла Боджокова – известный дизайнер национальной одежды из Адыгеи. В этом составе они выпустили уже второй поэтический сборник.

Сама Фарида Кудаева чЕрпает вдохновение в произведениях Пушкина, Кайсына Кулиева и Али Шогенцукова. В свободное время любит прогуливаться по аллее поэзии в Атажукинском саду и перечитывать бессмертные строки классиков, увековеченные на страницах гранитных книг.