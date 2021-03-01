Тхэквондисты Кабардино-Балкарии стали призёрами первенства России





Тхэквондисты из Кабардино-Балкарии стали призерами первенства России среди юниоров, которое состоялось под Анапой. Она трижды поднимались на пьедестал почета первенства России среди юниоров. Спортсменка из Кабардино-Балкарии Милана Бекулова на татами вышла в самый первый день соревнований. Успешно провела четыре поединка, а затем в финале взяла верх над соперницей из Москвы Ларисой Медведевой. В итоге стала победителем в весовой категории до 46 килограммов.

В следующий соревновательный день призового места в турнире добился Идар Багов. Уверенно пройдя отборочную сетку, спортсмен уступил в полуфинале тхэквондисту из Карачаево-Черкесии Александру Есипову. По итогам выступлений Идар поднялся на третью ступень пьедестала почета. Турнир по тхэквондо проходил в черноморском поселке Витязево. Это был отборочный тур на первенство Европы среди юниоров и юниорок. Участие в нем приняли более 450 спортсменов их четырех десятков регионов. Кабардино-Балкарию представляли восемь человек. Тренирует их Амир Ахметов – следит за профессиональным ростом и распределением нагрузок. Сейчас команда тхэквондистов из Кабардино-Балкарии готовится к первенству России среди юниоров 15-17 лет. Пройдет турнир в мае в Сургуте.