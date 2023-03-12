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Тхэквондисты КБР завоевали три медали на Открытом чемпионате в Минске

Тхэквондисты КБР завоевали три медали на Открытом чемпионате в Минске

12.03.2023 | 22:07
В Минске прошел Открытый чемпионат Республики Белорусь по тхэквондо среди мужчин и женщин 2006 года рождения и старше. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Тхэквондисты Кабардино-Балкарии в составе сборной России завоевали три награды. Серебряными призерами в своих весовых категориях стали Милана Бекулова (46 кг) и Идар Багов (54 кг). Даниил Яхненко (58 кг) завоевал бронзовую награду. Тренирует спортсменов Амир Ахметов.   https://t.me/vestikbr
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