Тхэквондисты КБР завоевали три медали на Открытом чемпионате в Минске

В Минске прошел Открытый чемпионат Республики Белорусь по тхэквондо среди мужчин и женщин 2006 года рождения и старше. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана.
Тхэквондисты Кабардино-Балкарии в составе сборной России завоевали три награды. Серебряными призерами в своих весовых категориях стали Милана Бекулова (46 кг) и Идар Багов (54 кг). Даниил Яхненко (58 кг) завоевал бронзовую награду.
Тренирует спортсменов Амир Ахметов.
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