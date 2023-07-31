Тхэквондистки из КБР стали лучшими на Летних играх судлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Два «золота» - от спортсменок из Кабардино-Балкарии… Тхэквондистки Мадина Сатушиева и Татьяна Жилова стали лучшими на Летних играх судлимпийцев «Мы вместе. Спорт».
Международные соревнования среди атлетов с нарушениями слуха проходят в столице Башкирии Уфе уже больше недели. На Играх представлены 20 с лишним спортивных дисциплин.
Сегодня тхэквондистки из нашей республики выступили в весе 49 и больше 67 килограммов. Им удалось обойти соперниц и подняться на высшую ступень пьедестала почета.
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