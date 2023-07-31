home
Главная
>
Новости
>
Тхэквондистки из КБР стали лучшими на Летних играх судлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Тхэквондистки из КБР стали лучшими на Летних играх судлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

31.07.2023 | 17:08
Два «золота» - от спортсменок из Кабардино-Балкарии… Тхэквондистки Мадина Сатушиева и Татьяна Жилова стали лучшими на Летних играх судлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Международные соревнования среди атлетов с нарушениями слуха проходят в столице Башкирии Уфе уже больше недели. На Играх представлены 20 с лишним спортивных дисциплин. Сегодня тхэквондистки из нашей республики выступили в весе 49 и больше 67 килограммов. Им удалось обойти соперниц и подняться на высшую ступень пьедестала почета.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных