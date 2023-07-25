Тхэквондистки из КБР представят республику на летних играх сурдлимпийцев в Башкортостане

Кабардино-Балкарию представят на них тхэквондистки Мадина Сатушиева и Татьяна Жилова.
Международные соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха стартовали в минувшее воскресенье. С этим событием участников поздравил глава государства. На Играх представлена 21 дисциплина, в том числе бадминтон, боулинг, волейбол, вольная борьба, гандбол…
Тхэквондистки из нашей республики выступят в последних числах июля. Напомню, в прошлом году Мадина Сатушиева и Татьяна Жилова были отобраны для участия в Сурдлимпийских играх в Бразилии, но из-за международных санкций были вынуждены отказаться от поездки. В этом году Россия решила провести альтернативные игры, в которых представительницы Кабардино-Балкарии готовы участвовать.
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